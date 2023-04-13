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Son dakika: Güngören'de panik anları: Metruk bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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Son dakika: Güngören’de panik anları: Metruk bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldiği belirtiliyor. Binanın bir aracın üstüne çöktüğü kaydedilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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