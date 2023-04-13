İSKİ Tuzla’da yol çalışması yaptı fabrikayı su bastı





YOLLARI KAZIP GİTMİŞLER

Fabrika sahibi Erdoğan Tuzcu, "6 aydır İSKİ bölgemizde çalışma yapıyor. Yolları komple kazdılar ve o şekilde bırakıp gittiler. 2 ay önce şirketimizi yine su basmıştı. Dava açtık İSKİ'ye. Kendileri de altyapı ile ilgili hiçbir kusurları olmadığını dile getirdiler. Ancak her yağmurda fabrikamızı su basıyor. 6 aydır yollar bozuk bir vaziyette duruyor. 80 kişinin çalıştığı fabrikamız komple su altında. Maddi ve manevi bir sürü kaybımız var" dedi.

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