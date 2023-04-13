Sakarya’da genç hemşirenin gizemli ölümü! İntihar mı yoksa cinayet mi?
Korkunç olay Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki hemşire Dicle Naz, kendisinden haber alamayan arkadaşları tarafından, evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi, 1714 Ada'da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti.
Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açan ekipler, Naz'ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı.
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.
Öte yandan, boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.
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