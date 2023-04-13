13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de okullara 'sağanak' tatili! Meteoroloji uyardı

Hakkari'de okullara 'sağanak' tatili! Meteoroloji uyardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
ABONE OL
Hakkari’de okullara ’sağanak’ tatili! Meteoroloji uyardı

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Hakkari'de sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari Valiliği'nce alınan kararla; sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul, liselerde 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada "Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van'ın güney, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA