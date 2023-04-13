13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayramı ve ara tatil öncesi TCDD'den ek sefer kararı! Kapasite artırıldı

Ramazan Bayramı ve ara tatil öncesi TCDD'den ek sefer kararı! Kapasite artırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
ABONE OL
Ramazan Bayramı ve ara tatil öncesi TCDD’den ek sefer kararı! Kapasite artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD, Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil öncesi trenlerde kapasite artışına gidildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarında 28 ek hızlı tren seferi düzenlenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA