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Haberler Yaşam Haberleri "Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında karar: Fatih Aydın ile Mehmet Aydın'a 2 yıl 6'şar ay hapis

"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında karar: Fatih Aydın ile Mehmet Aydın'a 2 yıl 6'şar ay hapis

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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Çiftlik Bank sanıklarının Bankacılık Kanunu’na muhalefet davasında karar: Fatih Aydın ile Mehmet Aydın’a 2 yıl 6’şar ay hapis

Son dakika haberleri... Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşinin, gerekli izinleri almadan "bank" ismini kullanmaları ile ilgili davada 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

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