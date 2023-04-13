Güngören'de tramvay raydan çıktı! Seferler aksadı
Son dakika haberleri... T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Güngören durağında raydan çıkması nedeniyle Bağcılar yönündeki seferler geçici olarak durduruldu.
Raydan çıkan tramvay olay yerinde bekletilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yolcular, anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi, olay yerine güvenlik şeridi çekildi.
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