Memleket ayağınıza geldi! Köye hasret çeken gurbetçiler için bakın ne yaptı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kışla köyünün muhtarı 42 yaşındaki Rıfat Demirkesen, çalışmak için Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden yaklaşık 100 gurbetçi ailenin memleket hasretlerini gidermek için köyün farklı noktalarına 3 kamera yerleştirdi. Kamera sayısının 11’e çıkarılacağını belirten Demirkesen, “Köylümüzün hasretini gidermek için el birliğiyle kameraları bağladık. Şu anda gurbetçi köylülerimize verdiğim QR kodları ile köyümüzü izleyebiliyorlar. Sistemi daha da geliştireceğiz” dedi.
Kışla köyü muhtarı Muhtar Rıfat Demirkesen, gurbetçilerin memleket özlemi ve köylülerin güvenliği nedeniyle, muhtarlık bütçesinden kamera sistemi kurdurdu.
Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında gurbette yaşayanlar, kameralara QR kodu ile erişerek memleket özlemini gidermeye başladı. Köydeki kameraların dolandırıcılık, çevreye rahatsızlık verme gibi sorunlara karşı da bir önlem olduğunu belirten Rıfat Demirkesen, "Köy aralarında hep yaşlılarımız var, kendilerini güvende hissetsin. Burada hep yaşlılarımız var, gençlerimiz gurbetteler. Avrupa'da, İstanbul'da, Tekirdağ'da. Onlara da QR kodu vererek hem ailelerini, köy aralarını görsünler, köyün güzelliklerini görsünler istedik. Avrupa'da köylümüz çok, köye hasretler. Türkiye'de özel sektörde çalışıp gelemeyenler de var. Köyü görmek istediklerini söylüyorlardı bana. Ben de bu atılımı yaptım. Şu an 32 gurbetçimizde QR kodu var. Köydeki her şeyimizi görüyorlar" dedi.
"KAMERA SİSTEMİNİ KÖYLÜNÜN DESTEĞİYLE YAPTIK"
Köylülerin dayanışma içinde olduğunu belirten Demirkesen, henüz 3 kameranın hazır olduğunu ancak ilerleyen süreçte kamera sayısının 11'e yükseleceğini belirterek, "Köy bu konuda çok duyarlı. Hastamız olduğunda bir paylaşım yapıyorum hemen parayı tedarik ediyoruz. Para problemimiz olmuyor. Gurbetçilerimiz de daima destek oluyor. Kamera sistemini de bütün köylünün desteğiyle yaptık" diye konuştu.
"ORADAYMIŞIZ GİBİ HİSSEDİYORUZ"
Kamera sisteminden sonra güzel tepkiler aldığını söyleyen Demirkesen, şöyle konuştu:
"Köylümüzün hasretini gidermek için el birliğiyle kameraları bağladık. Şu anda gurbetçi köylülerimize verdiğim QR kodları ile köyümüzü izleyebiliyorlar. Sistemi daha da geliştireceğiz. Görüntülü aramaya başladılar. QR kodu istediler. Ben sosyal medyada 'Köyün özlemini gidermek, sizi rahatlatmak için' diye yazarak paylaşım yaptım. Telefonlarım durmadı. Şimdi 32 kişiye verebildik. Sistem komple tamamlandığı zaman 128 kişiye çıkacağız. 128 gurbetçimize QR koduyla köyümüzü seyrettireceğiz, Allah'ın izniyle."
Almanya'nın Gladbeck kentinde yaşayan Ufuk Öztürk, "Uzun zamandır görmediğimiz köyümüzün sokaklarını muhtarımız sayesinde görüyoruz. Duygulanmamak elde değil. Oradaymışız gibi hissediyoruz. Süper bir şey. Hemen hemen her gün bakmaya çalışıyorum" dedi.
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