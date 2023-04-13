Bir babanın yürek yakan feryadı: Bir evladımı kaybettim diğeri yaşasın

"İLACI ALMADIĞINDA KİLO KAYBEDİYOR"

Kızları Melisa'nın hastalığını ilk öğrendikleri yıl 15 günlük bebekleri Medine'yi de beyin kanamasından kaybettiklerini belirten Yetgin, "Bir evladımı kaybettim ama Melisa'yı kurtarmak istiyorum. İki çocuğumuz daha var biri 2 buçuk diğeri de 6 yaşında ama biz Melisa'nın hastalığından başka bir şey düşünemez haldeyiz. Elimiz kolumuz bağlı, bu ilacı tek başımıza karşılayacak gücümüz yok." dedi.

Sabah'ın haberine göre, Yetkin, "Ben inşaatlarda çalışıyorum ama kazandığım para yetmiyor. Kızım bu ilacı almadığında kilo kaybediyor. 18 yaşına kadar düzenli olarak alırsa kilosunu koruyacak ve ilik nakli olmasına gerek kalmayacak. Sesimi anne babalara duyurmak istiyorum. Kızımız gözümüzün önünde erimesin. Şu an kilosu az olduğu için nakil de olamıyor." diye konuştu.