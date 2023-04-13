Bir babanın yürek yakan feryadı: Bir evladımı kaybettim diğeri yaşasın
İnşaat işçisi bir baba ilik kanserine yakalanan 16 yaşındaki kızı Bahar Melisa Yetgin'in ilaç parasını karşılayamıyor. Melisa'nın kilo kaybetmemesi için iki ayda bir alması gereken ilacın yurtdışından geldiğini ifade eden baba Orhan Yetgin, "İlacın ücreti 1000 euro, bunun 660 euro'sunu devlet karşılıyor ve geri kalan 340 euro'yu da bizim ödememiz gerekiyor. Allah devletimizden razı olsun, onlar yardımcı oluyor ama geri kalanı ödemeye de gücüm yetmiyor. 2009 yılında 15 günlük bebeğimizi beyin kanamasından kaybettik. Hayırseverlere sesleniyorum kızımın ilaç parası için bize yardım etsinler ve Melisa yaşasın istiyorum." diye konuştu.
İnşaat işçisi olarak çalışan Elazığlı 39 yaşındaki Orhan Yetgin'in kızı Bahar Melisa Yetgin ilk kez 2 yaşındayken ilik kanserine yakalandı. Uzun süre tedavi gördü ve iyileşti ancak 2018 yılında hastalığı nüksetti. Bu haberi aldığında yıkılan aile hemen tedavi yöntemi araştırmaya başladı. O sırada Kastamonu'da yaşayan aile kızlarının yurtdışından getirilecek bir ilaçla tedavi edildiğinde ilik nakli olmasına gerek kalmayacağını öğrendi.
İlacın maliyetinin 1000 euro olduğunu ve bunun 660 eurosunu devletin karşıladığını dile getiren Yetgin, kalan 340 euro'yu karşılayamadığını söyledi. Kızının yaşamasının bu ilaca bağlı olduğunu söyleyen acılı baba, iki ayda bir alması gereken bu ilacı karşılayabilmek için hayırseverlere seslendi.
"İLACI ALMADIĞINDA KİLO KAYBEDİYOR"
Kızları Melisa'nın hastalığını ilk öğrendikleri yıl 15 günlük bebekleri Medine'yi de beyin kanamasından kaybettiklerini belirten Yetgin, "Bir evladımı kaybettim ama Melisa'yı kurtarmak istiyorum. İki çocuğumuz daha var biri 2 buçuk diğeri de 6 yaşında ama biz Melisa'nın hastalığından başka bir şey düşünemez haldeyiz. Elimiz kolumuz bağlı, bu ilacı tek başımıza karşılayacak gücümüz yok." dedi.
Sabah'ın haberine göre, Yetkin, "Ben inşaatlarda çalışıyorum ama kazandığım para yetmiyor. Kızım bu ilacı almadığında kilo kaybediyor. 18 yaşına kadar düzenli olarak alırsa kilosunu koruyacak ve ilik nakli olmasına gerek kalmayacak. Sesimi anne babalara duyurmak istiyorum. Kızımız gözümüzün önünde erimesin. Şu an kilosu az olduğu için nakil de olamıyor." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!
- Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak?
- 13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...
- 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi vize sonuçları açıklandı mı?
- Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 10 bine yakın iade, ceza puanları...
- Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
- Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! O kişiler EYT'li listesinden çıkacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...
- Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...