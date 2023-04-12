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Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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Ankara’da 7 katlı apartmanda patlama!

Son dakika haberine göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 7 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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