İstanbul’da gece yarısı ilginç olay! Trafiğe aldırış etmeden otobüsün önünde yürüdü

Otobüs şoförünün selektör yapıp korna çalmasına rağmen yol ortasında yürümeye devam eden kadın, araçların trafikte uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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