İstanbul’da gece yarısı ilginç olay! Trafiğe aldırış etmeden otobüsün önünde yürüdü
İlginç olay önceki gün İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Bir kadın, arkasından gelen otobüse aldırış etmeden yolda yürüyerek trafikte uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu. İşte o anlar...
İstanbul'da yaşanan olay, önceki gün saat 22.30 sularında Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi.
Yol ortasında yürüyen bir kadın, arkasından gelen halk otobüsüne aldırış etmeden yoluna devam etti.
Otobüs şoförünün selektör yapıp korna çalmasına rağmen yol ortasında yürümeye devam eden kadın, araçların trafikte uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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