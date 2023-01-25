İstanbul’da kiracısına yaptıkları şoke etti! Zulmeden ev sahibi mahkemelik oldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Laleli'de dükkan sahibi M.Ş.'nin, kiracısını çıkarabilmek için delikler açtığı tavandan müşterileri kaçırmak için sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktüğü görüntüler, ev sahiplerinin kiracılarına karşı zulmünün önemli bir örneği olarak karşımıza çıktı. Bu vakanın bir benzerinin de geçen Temmuz ayında gerçekleştiği ortaya çıktı.