Kiracıya ’evden çık’ dayağı! Dehşet anları güvenlik kamerasında

Olay, Kadıköy'de 2 Nisan Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Gökhan Y., 1 yıllık kiracısı Göker Kumdakcı'yı ikinci aydan itibaren evden çıkartmak istedi. Kumdakcı ise hemen ev bulamayacağını belirterek bir süre beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Gökhan Y., noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti.

Bu aşamadan sonra ev sahibi ile kiracı arasında husumet başladı. Pazar akşamı ise saat 21.00 sıralarında Kumdakcı'nın evinin elektrik şalterleri Gökhan Y.'nin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi. Dairesinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen Kumdakcı, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ile karşılaştı.