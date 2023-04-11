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Hava muhalefeti sebebiyle İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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Hava muhalefeti sebebiyle İstanbul’da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. Seferlerdeki anlık güncellenen iptal seferler Şehir Hatları AŞ'nin web adresinden takip edilebilecek.

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