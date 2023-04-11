Son dakika: İstanbul'da sağanak yağmur etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı
YAŞAM ahaber.com.tr
Son dakika | Sağanak yağmur ve rüzgarın etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İş çıkışı daha da artan araç sayısı ile trafik durma noktasına geldi.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Bağlantı noktaları, köprü ve otoyollar kilitlendi.
Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.32 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre...
- Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu yararlanacak! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...
- Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Açıklama geldi, 45, 46, 47, 48 yaşında emeklilik! SGK'ya başvurmak yeterli! Çocuk sayısına göre 25 yıl evli...
- Yeni evleneceklere çiftler 150 bin TL'yi cebine koyacak! Müjde geldi, 2 yıl geri ödemesi yok! Sıfır faiz, 48 vade! Geri ödeme taksit tablosu...
- Emeklilik yaşı düşecek mi, kaç olacak? SSK, Bağkur emeklilik yaşı düştü mü? Kadın - Erkek için esnetme...
- Mülakat kalktı mı son dakika? Öğretmen, polislik, memur mülakatları kalkacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! Kamuda mülakat...
- Cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak? Gençlere müjde geldi...
- AK Parti seçim beyannamesi maddeleri neler? 2023 AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı?
- AK Parti Erzincan milletvekili aday listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Erzincan milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Branş dağılımı...
- SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama
- AK Parti Malatya milletvekili adayı listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Malatya milletvekilleri adayları açıklandı mı?