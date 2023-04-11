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Son dakika: İstanbul'da sağanak yağmur etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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Son dakika: İstanbul’da sağanak yağmur etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80’i aştı

Son dakika | Sağanak yağmur ve rüzgarın etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde şehrin önemli noktalarında trafik yoğunluğu arttı.

İş çıkışı daha da artan araç sayısı ile trafik durma noktasına geldi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Bağlantı noktaları, köprü ve otoyollar kilitlendi.

Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.32 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

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