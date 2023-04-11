45 ilde "kontak" operasyonu! Onlarca otomobile el konuldu

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip ile 369'u Türk, 484'ü Bulgaristan uyruklu toplam 848 şüpheli tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı üzerine bu sabah Ankara merkezli 45 ilde 'Kontak' operasyonu başlatıldı.