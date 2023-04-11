Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ta saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.11 11:17:40 37.8917 36.4658 5.0 -.- 3.9 3.8 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 11:10:05 38.1307 36.5712 7.0 -.- 2.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 11:04:00 35.3577 28.5000 12.9 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.04.11 10:50:26 37.8787 37.8860 25.5 -.- 1.9 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.11 10:31:45 37.7433 37.4202 20.5 -.- 2.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 10:29:08 37.9570 36.5430 25.2 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 10:22:35 38.2107 38.1228 5.2 -.- 2.2 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.11 10:19:57 39.6152 40.4955 13.0 -.- 2.3 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2023.04.11 10:16:31 36.9278 36.5678 5.0 -.- 2.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.11 10:02:30 37.9343 36.1197 12.1 -.- 2.2 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.11 09:34:42 37.8780 36.3132 2.2 -.- 2.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 09:21:55 38.8825 26.7325 5.5 -.- 2.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.11 08:52:24 38.3365 37.8225 1.4 -.- 2.7 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.11 08:46:39 37.7705 36.2778 4.8 -.- 2.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 08:24:19 37.5445 37.1622 6.7 -.- 3.5 3.2 KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 08:13:07 37.8875 36.2495 4.9 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.11 08:08:50 37.9577 36.3042 5.1 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 07:56:13 37.1130 27.4308 4.2 -.- 1.4 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.04.11 07:56:22)
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