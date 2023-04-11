Gaziantep'te minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü
6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’te hasar gören minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. 25 yaşındaki operatör Mert Köseoğlu hayatını kaybederken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki Aşağı Camii ağır hasarlı olarak belirlenip, yıkım kararı alındı. Karar sonrası yıkım için minare, halat bağlanıp iş makinesiyle çekildi. Bu sırada minare, iş makinesinin üzerine devrildi.
Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzenine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mert Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Mert Köseoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Ağrı milletvekili adayları listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Ağrı milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu?
- AK Parti Şırnak milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem AK Parti Şırnak milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak? İnfaz iyileştirme, son durum 2023
- 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...
- Seçmen bilgi kağıdı nereden, nasıl alınır? 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgulama ekranı! YSK 2023 seçim takvimi
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!
- 10 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 11 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?
- AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs seçimi...
- Ak Parti Konya milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?