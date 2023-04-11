Gaziantep’te minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki Aşağı Camii ağır hasarlı olarak belirlenip, yıkım kararı alındı. Karar sonrası yıkım için minare, halat bağlanıp iş makinesiyle çekildi. Bu sırada minare, iş makinesinin üzerine devrildi.