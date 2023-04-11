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Gaziantep'te minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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Gaziantep’te minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’te hasar gören minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. 25 yaşındaki operatör Mert Köseoğlu hayatını kaybederken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki Aşağı Camii ağır hasarlı olarak belirlenip, yıkım kararı alındı. Karar sonrası yıkım için minare, halat bağlanıp iş makinesiyle çekildi. Bu sırada minare, iş makinesinin üzerine devrildi.

Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzenine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mert Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Mert Köseoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Minarenin iş makinesinin üzerine düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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