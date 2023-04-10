Vur kaç taktiği! "Sahte gelin çetesi" liderinin ifadesi şoke etti

İddianamede, birkaç gün içinde tüm bu eylemleri gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin sonrasında sahte gelinleri, mağdurların yanında bırakarak ayrıldıkları anlatılarak, "sahte gelinin bir bahane ile diğer örgüt üyeleriyle birlikte hareket ederek, çoğu zaman mağdurların ikametinden hırsızlık yaparak kaçtığı, daha sonrasında ise diğer örgüt mensuplarıyla buluşarak, dolandırıcılık, hırsızlık suçundan elde edilen haksız menfaati suç örgütü içerisindeki konumlarına göre kendi aralarında pay ettikleri anlaşılmıştır" denildi.