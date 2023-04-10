Ünlü dermatolog kliniğinde dehşeti yaşadı! O müşterinin 4.5 yıl hapsi istendi: Bitireceğim sizi

Ünlü dermatoloji uzmanı Demet Akpolat ile kliniğine gelen hastası arasındaki randevu kavgası mahkemeye taşındı. Demet Akpolat, 26 Mayıs 2022 günü başına geleceklerden habersiz iş yerine gitti. Ardından cildiyle ilgili işlem yaptırmak için kliniğe gelen 34 yaşındaki Ayşegül İ., randevu sırasına girdi. Bir süre bekledikten sonra kendisine bir türlü sıra gelmediğini söyleyen Ayşegül İ., iddiaya göre sinir krizi geçirdi.