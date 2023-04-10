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Ünlü dermatolog kliniğinde dehşeti yaşadı! O müşterinin 4.5 yıl hapsi istendi: Bitireceğim sizi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Ünlü dermatolog kliniğinde dehşeti yaşadı! O müşterinin 4.5 yıl hapsi istendi: Bitireceğim sizi

Ünlü dermatolog Demet Akpolat’ın kliniğinde geçen sene dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Cildiyle ilgili işlem yaptırmak için kliniğe gelen Ayşegül İ. kendisine bir türlü sıra gelmediğini iddia ederek sinir krizi geçirdi. Akpolat, üzerine yürüyüp hakaret eden müşterisinden şikayetçi oldu. Saldırgan müşteri hakkında 4.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İşte ayrıntılar...

Ünlü dermatoloji uzmanı Demet Akpolat ile kliniğine gelen hastası arasındaki randevu kavgası mahkemeye taşındı. Demet Akpolat, 26 Mayıs 2022 günü başına geleceklerden habersiz iş yerine gitti. Ardından cildiyle ilgili işlem yaptırmak için kliniğe gelen 34 yaşındaki Ayşegül İ., randevu sırasına girdi. Bir süre bekledikten sonra kendisine bir türlü sıra gelmediğini söyleyen Ayşegül İ., iddiaya göre sinir krizi geçirdi.

Klinikte bağırmaya başlayan Ayşegül İ.'nin sesini duyan ünlü dermatolog, müşterisinin yanına gelerek sakinleştirmeye çalıştıysa da işler sarpa sardı. Hasta Ayşegül İ.'nin Doktor Akpolat'ın üzerine yürümesi üzerine ikili arasındaki konuşma şiddetli bir kavgaya dönüştü. Ayşegül İ.'nin "Gerizekalı, ayağına gelen müşteriyi gönderiyorsun, bitireceğim sizi" sözleri üzerine ünlü doktor, soluğu savcılıkta alarak şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Ayşegül İ., olay günü gecikme nedeniyle sitemde bulunduğunu, kendisine kapıyı gösterdiklerini ve çıkmadığı halde dışarı atılmakla tehdit edildiğini söyledi. Savcılık, olaya ilişkin kamera görüntülerini izlediğindeyse şüpheli kadının Doktor Akpolat'ın üzerine yürüdüğünü tespit etti.

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