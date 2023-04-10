Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

"Ramazan Bayramı Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?" sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre Ramazan Bayramı tatili bu yıl toplam üç gün sürecek, yani 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Bayram öncesinde tatil planı yapmak isteyenler, konuya dair detayları araştırıyor. Peki Arefe günü tatil mi, 20 Nisan yarım gün mü? İşte, detaylar...