10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023
ABONE OL
Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

"Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı öncesinde son orucun tutulacağı arife gününün tatil olup olmadığını sorguluyor.Ramazan ayının son günü 20 Nisan tarihine denk geliyor. Tatil planlaması yapacaklar ise arife gününün resmi tatil olup olmayacağını sorguluyor. İşte, ayrıntılar...

"Ramazan Bayramı Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?" sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre Ramazan Bayramı tatili bu yıl toplam üç gün sürecek, yani 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Bayram öncesinde tatil planı yapmak isteyenler, konuya dair detayları araştırıyor. Peki Arefe günü tatil mi, 20 Nisan yarım gün mü? İşte, detaylar...

ARİFE GÜNÜ TATİL Mİ?

2023 yılında Ramazan ayının son günü 20 Nisan Perşembe gününe denk gelmektedir. Arife günleri tam gün resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün kamu kurumları, bankalar, noter, postaneler ve üniversiteler yarım gün açık olacak. Ara tatil sebebiyle okullar bu tarihte tam gün tatil olacak.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 20 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün tatil olacak.Arefe gününün Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar, noterler, postaneler de yarım gün hizmet verecekler.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA