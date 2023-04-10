Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
"Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı öncesinde son orucun tutulacağı arife gününün tatil olup olmadığını sorguluyor.Ramazan ayının son günü 20 Nisan tarihine denk geliyor. Tatil planlaması yapacaklar ise arife gününün resmi tatil olup olmayacağını sorguluyor. İşte, ayrıntılar...
"Ramazan Bayramı Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?" sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre Ramazan Bayramı tatili bu yıl toplam üç gün sürecek, yani 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Bayram öncesinde tatil planı yapmak isteyenler, konuya dair detayları araştırıyor. Peki Arefe günü tatil mi, 20 Nisan yarım gün mü? İşte, detaylar...
ARİFE GÜNÜ TATİL Mİ?
2023 yılında Ramazan ayının son günü 20 Nisan Perşembe gününe denk gelmektedir. Arife günleri tam gün resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün kamu kurumları, bankalar, noter, postaneler ve üniversiteler yarım gün açık olacak. Ara tatil sebebiyle okullar bu tarihte tam gün tatil olacak.
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
Bu yıl 20 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün tatil olacak.Arefe gününün Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar, noterler, postaneler de yarım gün hizmet verecekler.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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