Görenleri mest etti! Hazar Gölü’nde gün doğumu manzarası hayran bıraktı

Sivrice ilçesinde, derinliği ile Türkiye'de ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nde, eşsiz manzara ve gün doğumunun birleşmesi sonucu kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.