İstanbul’daki kira ve ev fiyatlarına deprem etkisi! Rakamlar yüzde 10 düştü

"İKİ AYDIR BEKLEYEN EVLERİMİZ VAR"

6 Şubat'ta yaşanan depremlerle birlikte eski binalara olan talebin düştüğünün altını çizen Okuklu, "İki aydır bekleyen evlerimiz var. İstanbul'da olası bir deprem sebebiyle insanlar panik halinde. Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'da eski binalardan çıkanlar da oldu. Bakırköy genelinde hemen hemen tüm sokaklarda eski binalardan çıkanlar oldu. İstanbul'da sahil şeridi daha fazla risk altında olduğu için imkanları olanlar eski binalardan çıktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda Sirkeci'den Silivri'ye kadar olan sahil şeridinin daha riskli olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

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