İstanbul'daki kira ve ev fiyatlarına deprem etkisi! Rakamlar yüzde 10 düştü
İstanbul’da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boşta bekliyor. Eski daireleri kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy’de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması dikkat çekti. Dairelere asılan ‘kiralık' ve 'satılık’ ilanlarında artış görüldü.
ESKİ DAİRELERE 'KİRALIK' VE 'SATILIK' İLANLARI ASILMAYA BAŞLANDI
Ortalama 30-40 senelik dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy'de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması da dikkat çekti. Öte yandan Bakırköy ve Zeytinburnu'nda eski binalara asılan kiralık ve satılık ilanlarında da artış görüldü.
KİRA FİYATLARI ORTALAMA YÜZDE 10'A KADAR GERİ ÇEKİLMESİNE RAĞMEN ESKİ BİNALARA TALEP YOK
Bakırköy ve çevresindeki emlakçılar, 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların İstanbul'da olası senaryolar karşısında endişe duyduğunu söyledi. Fiyatların ortalama yüzde 10'a kadar geri çekilmesine rağmen sahil şeridinde yer alan eski binalara talep düştü.
FAY HATTINA YAKIN BÖLGELER DAHA RİSKLİ
Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.
"FİYATLAR DEPREM ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 10 AZALDI"
Emlakçı Oğuzhan Okuklu, Bakırköy'de yeni binaların kira fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, "Eski binaların bir kısmı boşaldı. Eski binalar şu anda tercih edilmiyor. Fiyatlar iki ay öncesine göre yüzde 10 azaldı. Eski binaları kiraya vermekte çok zorlanıyoruz. Örneğin 10 bin lira olan kira fiyatları bin lira geriledi diyebiliriz" dedi.
"İKİ AYDIR BEKLEYEN EVLERİMİZ VAR"
6 Şubat'ta yaşanan depremlerle birlikte eski binalara olan talebin düştüğünün altını çizen Okuklu, "İki aydır bekleyen evlerimiz var. İstanbul'da olası bir deprem sebebiyle insanlar panik halinde. Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'da eski binalardan çıkanlar da oldu. Bakırköy genelinde hemen hemen tüm sokaklarda eski binalardan çıkanlar oldu. İstanbul'da sahil şeridi daha fazla risk altında olduğu için imkanları olanlar eski binalardan çıktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda Sirkeci'den Silivri'ye kadar olan sahil şeridinin daha riskli olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023
- TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!
- Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
- Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?
- 10 Nisan Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta?
- 9 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu? 📺 Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Yargı...
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2023 MEB nisan ara tatil tarihleri açıklandı mı?
- Hangi şair, çocukluğunda Cihangir Camii'nin minaresinde ezan okumuştur?
- 2010'da İngiltere'de 14.144 erkekle yapılan "Tarihin en ünlü bıyıkları" temalı anketin sonucunda ilk onda hangisinin bıyığı yer almamıştır?
- FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin erkek milli futbol takımı art arda ikişer kere şampiyon olmuştur?
- "Saçma sözler söylemek boşa konuşmak" anlamına gelen deyim hangisidir?
- Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı?