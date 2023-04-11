Roma dönemine ait lahit olayında ‘MİT’ yalanı: 3 değil, 4 küp çıktı iddiası ortalığı ayağı kaldırdı

Arsa sahibi Süleyman Karataş, "Firma orada define kazısı yaptı. H.A.'ya 'Kazı için belediyeye başvurdunuz mu?' diye sorunca afallayıp 'Yok' cevabını verdi. Kepçe operatörünün babası da oradaymış ama biz gittiğimizde yoktu, 2 gün sonra geldi. Kazı esnasında 3 küp çıktığı belirtildi. Ama bu doğru değil, 4 küp vardı. Şikayetimiz üzerine savcılık harekete geçti" diye konuştu.

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