Roma dönemine ait lahit olayında ‘MİT’ yalanı: 3 değil, 4 küp çıktı iddiası ortalığı ayağı kaldırdı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde temel kazılırken MS 1-2. yüzyıla ait lahit bulundu. Lahitten 3 küp çıktığı açıklansa da arsa sahibi 4 tane olduğunu iddia etti. Kayıp küp için soruşturma başlatıldı. Olayın ardından inşaat alanına giden arsa sahibi Süleyman Karataş, Gittiğimde lahdin kapağı açılmıştı. Firmanın temsilcisi H.A., kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp firma sahibi H.Ü.'nün Irak'a gittiğini söyledi. Kazı esnasında 3 küp çıktığı belirtildi. Ama bu doğru değil, 4 küp vardı. Şikayetimiz üzerine savcılık harekete geçti" dedi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi TOKİ Mahallesi'nde 3 Nisan'da başlatılan bir bina inşaatının temel kazısı sırasında bir lahit bulundu.
İnşaat temeline gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazıyla lahdi gün yüzüne çıkardı.
Yapılan incelemelerde MS 1 ve 2'nci yüzyıla ait lahdin Roma döneminden kaldığı belirlendi. Olayın ardından inşaat alanına giden arsa sahibi Süleyman Karataş şu iddialarda bulundu:
"Gittiğimde lahdin kapağı açılmıştı. Firmanın temsilcisi H.A., kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp firma sahibi H.Ü.'nün Irak'a gittiğini söyledi. Firma görevlilerinin kazıya lahdin bulunduğu gün değil 2 gün öncesinde başladığını öğrendim."
Arsa sahibi Süleyman Karataş, "Firma orada define kazısı yaptı. H.A.'ya 'Kazı için belediyeye başvurdunuz mu?' diye sorunca afallayıp 'Yok' cevabını verdi. Kepçe operatörünün babası da oradaymış ama biz gittiğimizde yoktu, 2 gün sonra geldi. Kazı esnasında 3 küp çıktığı belirtildi. Ama bu doğru değil, 4 küp vardı. Şikayetimiz üzerine savcılık harekete geçti" diye konuştu.
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