İç mimar Prof. Dr. Nurten Unansal dolandırıcı kurbanı! MİT personeli kılığında ünlü mimarı dolandırdılar
İç mimar Prof. Dr. Nurten Unansal tele dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Ünlü profesörü, Milli İstihbarat Teşkilatından aradıklarını söyleyerek bir çetenin hesaplarını kullandıklarını söyleyen dolandırıcılar 83 yaşındaki Unansal'ı ağlarına düşürdü. 2 gün boyunca konuştukları profesörün hesabında bulunan 173 bin lirayı çektirip alan dolandırıcılar, kayıplara karıştı. Ünlü mimar dolandırıldığını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İç mimar Profesör Doktor Nurten Unansal tele dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Olay 24 Şubat günü meydana geldi. Nurten Unansal ikametinde oturduğu sırada kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı Resmi Belgeden Sahtecilik Araştırma Dosya Amiri Volkan Eroğlu olarak tanıtan bir kişi aradı.
Telefondaki kişi ünlü mimarın bilgilerinin kullandırılarak dolandırıcılık yapıldığı yapıldığını tespit edildiği ve Çeşme'de ev satın alındığını bu eve operasyon yapılacağını söyledi.
MİT VE SAVCI YALANIYLA HESABINDAKİ PARAYI ÖĞRENDİLER
Dolandırıcılar 83 yaşındaki mimara kimlik bilgilerini kullanan iki kişinin yakalandığını operasyonun devam ettiğini belirterek bankada ne kadar parası olduğunu sordular. Ünlü mimar banka hesaplarındaki paralarını söylemek istemeyince telefondaki kişi yanında savcı olduğunu belirterek telefonu başkasına uzattı.
Bu kez savcı olarak kendisini tanıtan kişi agresif tavırlar sergileyerek profesörün operasyonu mahvedeceğini hesabındaki paraları söylemesini istedi.
'BANKADAN PARANI ÇEK EVE GÖTÜR'
Profesör Nurten Unansal telaşa kapılınca hesabında 173 bin lira olduğunu söyledi. Bu kez dolandırıcılar profesörün hesabıyla ilgilenen iki banka çalışanının ismini söyleyerek bu kişilerinde aleyhinde çalıştığını söyledi. Durumdan şüphelenen mimara parasını çekip evine getirmesi istendi. Denileni yapan profesör bankaya gittiğinde yeterli para olmadığı gerekçesiyle tekrar evine döndü.
PARAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTIRLAR
Ertesi gün yine arayan dolandırıcılar profesörün parayı çekmesini istedi. Nurten Unansal bankadan parayı çekti. Bu sırada telefonu kapatmayan dolandırıcılar genç bir şahısın yanına gelerek parayı alacağını söyledi. Unansal'ın yanına gelen genç adam parayı alıp uzaklaştı. Telefondaki dolandırıcılar ise profesörü tekrar arayacaklarını söyleyip kapattı.
Günlerce bekleyen ünlü mimar kimsenin kendisini aramadığını görünce internetten yaptığı araştırmada kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu öğrendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek dolandırıldığını söyleyen Nurten Unansal kendisini dolandıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
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