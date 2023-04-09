İç mimar Prof. Dr. Nurten Unansal dolandırıcı kurbanı! MİT personeli kılığında ünlü mimarı dolandırdılar

'BANKADAN PARANI ÇEK EVE GÖTÜR'

Profesör Nurten Unansal telaşa kapılınca hesabında 173 bin lira olduğunu söyledi. Bu kez dolandırıcılar profesörün hesabıyla ilgilenen iki banka çalışanının ismini söyleyerek bu kişilerinde aleyhinde çalıştığını söyledi. Durumdan şüphelenen mimara parasını çekip evine getirmesi istendi. Denileni yapan profesör bankaya gittiğinde yeterli para olmadığı gerekçesiyle tekrar evine döndü.