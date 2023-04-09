Emine Erdoğan iftar için Darülaceze’deydi!

EMİNE ERDOĞAN, DARÜLACEZE'DEKİ DEPREMZEDE BEBEKLERİ DE ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan, iftar programı öncesinde Darülaceze Başkanlığı'ndaki çocuk yuvasını da ziyaret etti. Ziyarette Emine Erdoğan'a, Bakan Derya Yanık ile Hamza Cebeci de eşlik etti. Çocuk yuvasındaki bebek katında bulunan odaları tek tek gezen Erdoğan, burada deprem bölgesinden getirilen 2 depremzede bebekle de yakından ilgilendi. Bebekleri kucağına alan ve seven Erdoğan, çocuk yuvasının sorumlu hekimi Turay elçuker ile sorumlu hemşiresi Özge Demirci'den sağlık ve aile durumlarına ilişkin detaylı bilgiler aldı. Emine Erdoğan, yuvada bakıcı anne olarak çalıştığı sırada baktığı 5 aylık bebeğe daha sonra koruyucu aile olan 25 yaşındaki Feyza Koşar'ı da tebrik etti. Bebek katındaki oyun odalarını da gezen Erdoğan, burada oyun oynayan küçük yaştaki çocukları da kucağına alarak sevdi.