Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

Römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi, burada demirletildi.