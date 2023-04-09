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Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı?

"Ramazan Bayramı 2023 ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Mübarek Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetinden sonra bayram telaşı yaşanacak. Peki, Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı?

"Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Nisan ayında başlayacak olan bayram tatilinin süresi merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından takvim yayınlandı. Peki, Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

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