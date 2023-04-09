"Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Nisan ayında başlayacak olan bayram tatilinin süresi merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından takvim yayınlandı. Peki, Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı?