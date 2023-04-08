Karadeniz’in rengi değişti! Nisan yağmurları suyu çamura boyadı

Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden İbrahim Aydın, "Tabiatın erozyona uğramasından dolayı oluyor. Toprak eskiyor ve gittikçe parçalanmaya neden oluyor. Bu durumda denizde çamurlanmaya sebep oluyor. Başka bir açıklaması yok, bu doğal bir durumdur. Doğanın erozyona uğramasından kaynaklı oluşuyor. İnsanlar nasıl yaşlandığı zaman ölüyorsa tabiat da aynı kanunla hareket ediyor. Yani bu denizlerin çamurlanması doğal bir olaydır "dedi.