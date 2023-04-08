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Son dakika: Kahramanamraş'ta deprem! 4.1 ile sallandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2023
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Son dakika: Kahramanamraş’ta deprem! 4.1 ile sallandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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