Türkiye'de 3 tane bulunuyor! Birisi o ilimizde | Rivayete göre temelindeki toprak...
Tokat'ta bulunan Kabe-i Mescid cami Türkiye'de Kabe ölçülerine sahip 3 camiden bir tanesi olabilme özelliğini taşıyor. Cami ölçülerinin Kabe ile aynı olduğunu belirten Cami imamı Osman Türmen, “Karşısında yazmacılar hanı bulunuyor, gelen kervanlar burada kalırmış. Karşısına cami yapmak istemişler, bir kervan siz hazırlığınızı yapın biz size Mekke'den toprak getirelim demişler. Normal de böyle bir durum pek olmaz ama böyle bir rivayeti de var caminin. En son restorasyon tarihi 1940 olarak gözüküyor, ancak 1600'lü yıllarda yapıldığı düşünülüyor.” dedi.
Cami, geçmişte içerisinde çıkan bir yangından dolayı yıkıma uğrasa da günümüze kadar gelmeyi başarmış.
Halk arasında dolaşan bazı rivayetlerde ise caminin temelinde Mekke'den getirilen toprağın bulunduğu iddia ediliyor.
Caminin Kabe ölçülerine uygun olarak inşa edildiği halk arasında biliniyor ve inanılıyor.
Zaman içerisinde yapılan eklentiler sonucunda cami genişlemiş olsa da ilk yapılan bölümü özelliğini kuruyor.
"TÜRKİYE DE BU ÖLÇÜLERE SAHİP 3 CAMİDEN BİRİSİ OLUYOR"
Cami ölçülerinin Kabe ile aynı olduğunu belirten Cami imamı Osman Türmen, "Cami hakkında değişik rivayetler var. Tokat'ı araştıran insanlardan duyduğumuz çeşitli şeyler var. Bu içinde bulunduğumuz alan Kabe ebatlarında yapılmış, sonradan yan tarafına eklemeler olmuş. Caminin ismi de Kabe-i Mescid olarak verilmiş. Farklı bir durum da var Kabe mescidi ilk ismi, yıllar içerisinde halk arasında bu Kabe-i mescide dönüyor. Geçmişte burada çıkan yangından dolayı yıkıma uğramış, sonrasında yeniden yapılmış. 1600'lü tarihte yapılma ihtimali var." dedi.
Türmen, "Karşısında yazmacılar hanı bulunuyor, gelen kervanlar burada kalırmış. Karşısına cami yapmak istemişler, bir kervan siz hazırlığınızı yapın biz size Mekke'den toprak getirelim demişler. Normal de böyle bir durum pek olmaz ama böyle bir rivayeti de var caminin." ifadelerini kullandı.
Cami imamı Osman Türmen, "En son restorasyon tarihi 1940 olarak gözüküyor, ancak 1600'lü yıllarda yapıldığı düşünülüyor. Cami birebir milimetrik olarak Kabe'nin ölçülerine sahip değil ancak o ölçülere göre hazırlanmış. Türkiye de bu ölçülere sahip 3 camiden birisi oluyor. Bu caminin de benim için ayrı bir özelliği var, ben 1995 Turhal imam hatip lisesi mezunuyum, burada namaz kılarken dua etmiştim. Allah'ım ben bu camide imam olur muyum diyerek dua etmiştim" diye konuştu.
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