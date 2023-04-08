Türkiye’de 3 tane bulunuyor! Birisi o ilimizde | Rivayete göre temelindeki toprak...

Cami imamı Osman Türmen, "En son restorasyon tarihi 1940 olarak gözüküyor, ancak 1600'lü yıllarda yapıldığı düşünülüyor. Cami birebir milimetrik olarak Kabe'nin ölçülerine sahip değil ancak o ölçülere göre hazırlanmış. Türkiye de bu ölçülere sahip 3 camiden birisi oluyor. Bu caminin de benim için ayrı bir özelliği var, ben 1995 Turhal imam hatip lisesi mezunuyum, burada namaz kılarken dua etmiştim. Allah'ım ben bu camide imam olur muyum diyerek dua etmiştim" diye konuştu.

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