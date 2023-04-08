Bağcılar'da freni bozulan kamyon 6 aracı biçti ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul Bağcılar'da freni bozulduğu iddia edilen bir kamyon önüne çıkan 6 aracı adeta biçti. Caddeyi savaş alanına çeviren kamyonun kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Bağcılar'da frenleri arızalandığı öne sürülen kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi. Kamyonun 6 araca çarparak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Balıkçı'nın kullandığı 34 BOE 03 plakalı kamyonda fren arızası meydana geldi.
Kamyon sırasıyla hafif ticari araca, otomobile ve minibüse çarptıktan sonra park halinde başka bir kamyona, minibüse ve taksiye çarparak durabildi. Kazada kamyonun ilk çarptığı 34 CKK 510 plakalı hafif ticari aracın şoförü Mehmet Yılmaz yaralandı.
YOL TAMAMEN KAPANDI
Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleriyle itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Yılmaz itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Toplam 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle Halkalı Caddesi trafiği Basın Ekspres istikametine tamamen kapandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı. Bir buçuk saat süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Görgü tanıklarından Kemal Can, "Araçların gürültüsü oldu biz de tezgahtaydık hemen fırladık. Seyir halindeki kamyonun freni mi patladı ne oldu bilmiyorum" diye konuştu. Kaza anı caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kamyonun yavaş akan trafikte önce seyir halindeki araçlara daha sonra da park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.
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