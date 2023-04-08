Kemal Kılıçdaroğlu’nun Samsat iddiasına yanıt: 3 yıl önceki verilerle konuşuyor





Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları üzerine açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil İbrahim Fırat, "2017 ve 2018 yıllarında Samsat ilçemizde iki yıkıcı deprem meydana geldi. İlçenin neredeyse tamamı yıkıldı. Devletimiz evlerini yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın hepsinin evini yaptı. Sadeve evler değil, sağlık ocağı, okullar yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl geriden geldiği için, 3 yıl önceki verileri açıkladı. Yanlış bir açıklama yaptı.