Nisan sevindirdi! Yağışlar Tunca ve Meriç Nehri’ne can suyu oldu

"TUNCA VE MERİÇ'İN DEBİLERİ YÜKSELDİ"



Nisan ayının daha önceki aylara göre daha bereketli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Mutlu Böbek, "Kış ayında hiç yağış alamadık. Ama Nisan ayında iyi yağmurlar alıyoruz. Önümüzdeki hafta yine yağmur veriyor. Tunca ve Meriç'in debileri yükseldi. Bu bizim için, sulama için ve tarlalar için çok iyi. Ama kışın kar yağışı almadığımız için yine sıkıntı yaşayabiliriz. İnşallah debilerin daha yükselmesi lazım ki yaz aylarını daha rahat atlatalım. Nehirler Kuruma noktasına gelmişti. İyi bir yağmur yağdı. Bu tarlalar için çok iyi oldu" dedi.