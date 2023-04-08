Nisan sevindirdi! Yağışlar Tunca ve Meriç Nehri’ne can suyu oldu
Edirne'nin önemli su havzalarından olan ve kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç Nehirleri'nin debisi son yağışlarla birlikte 2 kat artış gösterdi. Nisan ayının daha önceki aylara göre daha bereketli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Mutlu Böbek, "Tunca ve Meriç'in debileri yükseldi. Bu bizim için, sulama için ve tarlalar için çok iyi. Ama kışın kar yağışı almadığımız için yine sıkıntı yaşayabiliriz. İnşallah debilerin daha yükselmesi lazım ki yaz aylarını daha rahat atlatalım. Nehirler kuruma noktasına gelmişti. İyi bir yağmur yağdı. Bu tarlalar için çok iyi oldu" dedi.
Edirne'de son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca ve Meriç Nehirleri'nin debisi 2 kat arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan yağışlar kentin önemli su kaynaklarından olan Tunca ve Meriç Nehirleri'nin debisini olumlu etkiledi.
Son yağışlarla birlikte Tunca ve Meriç Nehirleri'nin debisi son 1 haftada 2 kat arttı. Geçtiğimiz hafta yapılan ölçümlerde Kirişhane mevkiinde 81 metreküp/saniye olan Meriç Nehri'nin debisi son yağışların ardından yaklaşık 2 kat artarak 180 metreküp/saniyeye seviyesinde akmaya başladı. Geçen hafta Suakacağı mevkiinde 5 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin debisi ise son yağışlarla birlikte 10 metreküp/saniye seviyesine yükseldi.
Bu yıl kış yağışlarının yetersiz olması hem tarlaları, hem nehirleri hem de barajları olumsuz etkilemişti. Bölgede etkili olan son yağışlar çiftçilere ve tarlalara olduğu gibi nehirlere de can suyu oldu.
Son yılların en kuran döneminin yaşandığı Trakya'da etkili olan yağışlar Edirne'nin önemli su havzalarından olan Meriç ve Tunca nehirlerine yaradı. Debinin yükselmesi nehirlerde oluşan kum adacıkları, çöpler ve sazlıkların da gözden kaybolmasına neden oldu.
"TUNCA VE MERİÇ'İN DEBİLERİ YÜKSELDİ"
Nisan ayının daha önceki aylara göre daha bereketli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Mutlu Böbek, "Kış ayında hiç yağış alamadık. Ama Nisan ayında iyi yağmurlar alıyoruz. Önümüzdeki hafta yine yağmur veriyor. Tunca ve Meriç'in debileri yükseldi. Bu bizim için, sulama için ve tarlalar için çok iyi. Ama kışın kar yağışı almadığımız için yine sıkıntı yaşayabiliriz. İnşallah debilerin daha yükselmesi lazım ki yaz aylarını daha rahat atlatalım. Nehirler Kuruma noktasına gelmişti. İyi bir yağmur yağdı. Bu tarlalar için çok iyi oldu" dedi.
"SON YAĞIŞLAR CAN SUYU OLDU"
Edirne'de son yağışlarla birlikte su seviyesinin baya yükseldiğini söyleyen Vatandaşlardan Şencan Güngörmezler, barajların da dolmasını beklediklerini ifade etti. Yağışların ardından rekoltenin yükseleceğini beklediklerini belirten Güngörmezler, 2 ay önce nehirden karşıdan karşıya geçilecek durumda olduğunu fakat son yağışlarla güzel bir seviyeye geldiğini aktardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? M3 Başakşehir-Kayaşehir METRO DURAKLARI
- Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...
- 3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...
- Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmler...
- Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...
- Kardeş kardeşe, amcaya, teyzeye, anneye, babaya fitre verebilir mi? 2023 DİYANET fitre bedeli ne kadar, kaç TL?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....
- Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?
- İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023'ün son dip alım fırsatı...
- Ateş Kuşları son bölüm izle! Ateş Kuşları ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
- Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?