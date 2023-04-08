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Kızılay'dan kan bağışı çağrısı! 3 günlük stok kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2023
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Kızılay’dan kan bağışı çağrısı! 3 günlük stok kaldı

Son dakika haberi | Türk Kızılaykan bağışı çağrısını yineledi. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, kan stoğunun asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek "3 günlük kan stokumuz var diyebiliriz" dedi.

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