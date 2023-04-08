İstanbul’da tartışma yaratan bina: Bu cinayete teşebbüstür

"BU CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR"

Diğer daire sakini Meryem Kule ise "Karot örneği almaya geldiler, gelen mühendisler her yeri delik deşik yaptılar. Geldiklerinde, 'Abla bu bina çok sağlam' dediler. Mülk sahibi burayı kentsel dönüşüme sokmak için böyle bir şeye başvuruyor. Perde betonları 5 yerden keserek pencere yaptı, ayrıca kapı açtı. Biz bu durum için hukuki işlemler yaptık zaten. Buradan yetkililere sesleniyorum, suçluların ceza almasını istiyorum, binamız çok sağlam binamızın güçlendirilmesini istiyorum. Bu cinayete teşebbüstür. Biz binamızı bırakmak istemiyoruz, gidecek yerimiz yok. Benim mahkemem hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.