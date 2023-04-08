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Gaziantep'te katliam gibi kaza! 2'si avukat 5 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2023
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Gaziantep’te katliam gibi kaza! 2’si avukat 5 ölü

Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Feci kazada 2'si avukat 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan otomobile, arkadan gelen başka otomobil çarptı. Kazada 2'si avukat 5 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde, Gaziantep- Kilis kara yolunun havaalanı yakınlarında meydana geldi. Avukatlar Emre Özmen (28) ile Doğukan Küpeli'nin (29) içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

Bu sırada aynı yöne giden Suriye uyruklu Maadal Ahmad (36) yönetimindeki otomobil de avukatların otomobiline çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenilen avukat Emre Özmen ile meslektaşı Doğukan Küpeli ile diğer otomobildeki Maadal Ahmad, Sara Al Mustafa (32) ve Abdullah Al Ahmad'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.



Fotoğrafta: Emre Özmen

Yaralanan 1 kişi ise özel hastaneye kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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