Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi! Depremzede aile dehşeti yaşadı
Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, mermilerin bir depremzede ailenin yaşadığı dairenin penceresine isabet ettiği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, otomobille Yavruturna Mahallesi Atayur 3. Sokak'a gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, mermilerin bir depremzede ailenin yaşadığı dairenin penceresine isabet ettiği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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