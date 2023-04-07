Tekirdağ’da korkunç olay! Arka koltuktaki ceset: Önce küfürler havada uçuştu sonra…
Korkunç olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobiliyle otoparka gelen 53 yaşındaki Ayhan Aydın ile B.B. arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Aydın, çıkan kavgada otomobilinin arka koltuğunda defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalanırken, cinayetin küfürleşme sebebiyle yaşandığı öne sürüldü. İşte kan donduran olayın detayları...
Tekirdağ'da yaşanan olay, akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı otopark alanında meydana geldi.
Otomobiliyle otoparka gelen 53 yaşındaki Ayhan Aydın ile B.B. arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Küfürlerin havada uçuştuğu olayda öfkesine hakim olamayan B.B., Ayhan Aydın'ı defalarca kez bıçakladı.
Şüpheli B.B., daha sonra olay yerine gelen arkadaşının arabasına binip kaçtı.
Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, park halindeki otomobilin arka koltuğundaki şahsı görünce sağlık ekibini çağırdı.
Sağlık ekipleri, kanlar içindeki Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli B.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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