Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı!

Ekipler Akseki-Seydişehir kara yolunda trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Şu ana kadar kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi. Yolda kalan bazı araçlara ise kara yolları ekipleri yardım etti.