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Kilis'te kayıp olarak aranıyordu! 9 yaşındaki Gina’dan acı haber | Cesedi o halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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Kilis’te kayıp olarak aranıyordu! 9 yaşındaki Gina’dan acı haber | Cesedi o halde bulundu

Dehşete düşüren olay önceki gün Kilis'te meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.’yi gözaltına aldı.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi.

Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek'in cansız bedenine ulaştı.

Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimek'in cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.'yi gözaltına aldı.

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