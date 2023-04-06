Bursa’da feci kaza! İşçileri taşıyan 3 servis aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan 16 S 4659 plakalı servis aracı İrfaniye Kavşağındaki kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada arkadan yine işçileri taşıyan 16 S 4309 ile 16 S 0360 plakalı servis minibüsü ıslak zeminin etkisiyle kırımızı ışıkta duran servis aracına arkadan çarptı.