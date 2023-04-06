Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan 3 servis aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Feci kaza sabah saatlerinde Bursa’da meydana geldi. İşçi taşıyan üç servis minibüsü birbirine çarptı. Kazada, yaralanan 15 işçi bölgedeki hastaneye kaldırılırdı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da yaşanan kaza, saat 07.00 sularında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan 16 S 4659 plakalı servis aracı İrfaniye Kavşağındaki kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada arkadan yine işçileri taşıyan 16 S 4309 ile 16 S 0360 plakalı servis minibüsü ıslak zeminin etkisiyle kırımızı ışıkta duran servis aracına arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 15 işçi yaralandı.
Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kısa süreliğine kapatırken, yaralılar kendileri için gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen bir ambulans ise yol kenarındaki çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan ambulansı başka bir ambulansa bağlanan halatla kurtarıldı.
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