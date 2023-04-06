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İzmir'de kar gibi dolu yağdı! Çok sayıda mahalle beyaza büründü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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İzmir’de kar gibi dolu yağdı! Çok sayıda mahalle beyaza büründü

İzmir'in Çeşme ve Karşıyaka ilçelerinde dolu etkili oldu. Sokak, cadde ve sahiller beyaz örtüyle kaplandı.Öte yandan kenti bazı noktalarında sokak ve caddeler, yağışlar nedeniyle suyla doldu.

İzmir'in bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağdı.

Fındık büyüklüğünde yağan doluyla Şifne, Reisdere ve Yalı mahalleleri beyaza büründü.

Kısa süreli dolu Karşıyaka ilçesinde de görüldü.

Öte yandan kenti bazı noktalarında sokak ve caddeler, yağışlar nedeniyle suyla doldu.

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