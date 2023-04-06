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Adana'da dehşet anları: 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Adana’da dehşet anları: 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi vurdu

Adana'da akraba iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretmesi gerekçesiyle çıkan kavgada İ.A.'nın (16) yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açması sonucu İ.B. (12) başından, Emre S. (21) ise boğazından vuruldu. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan İ.A. ise suç aleti tabancayla yakalandı.

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