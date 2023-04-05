Avrasya Tüneli'nde kaza: Trafiği olumsuz etkiledi
Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kaza nedeniyle tünel Avrupa'dan Asya'ya geçiş istikametinde trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Avrasya Tüneli, Anadolu Yakası istikametinde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada araçlardan biri takla attı.
Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Avrasya Tüneli, Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı.
Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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