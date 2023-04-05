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İzmir'de hortum paniği! Ürküten görüntüler kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2023
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İzmir’de hortum paniği! Ürküten görüntüler kamerada

Korkutan hortum, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında oluştu. Saat 13.30 sıralarında meydana gelen hortum çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir genelinde gece saatlerinde başlayan gök gürültülü yağmur, sabaha kadar etkili oldu.

Çeşme'de de saat 13.30 sularında hortum oluştu.

Çeşme Marina açıklarındaki hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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