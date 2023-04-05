Rus kozmonot uzaydan paylaştı: Harika sıcak şehir
Rus kozmonot Oleg Artemyev, "harika sıcak şehir" mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı. Çok sayıda Rus turistin de burayı ziyaret ettiğine işaret eden Artemyev, "Güneşin tadını çıkarırken bu harika sıcak şehrin uzaydan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Şu anda eşsiz bir fırsatınız var. Baylar ve bayanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Antalya!" ifadelerini kullandı.
Çok sayıda Rus turistin de burayı ziyaret ettiğine işaret eden Artemyev, "Güneşin tadını çıkarırken bu harika sıcak şehrin uzaydan nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Şu anda eşsiz bir fırsatınız var. Baylar ve bayanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Antalya!" ifadelerini kullandı.
Artemyev, mesajıyla birlikte Antalya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
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