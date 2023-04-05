İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama! Küçükçekmece, Beşiktaş, Sarıyer...
"Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti yaşanıyor?" sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama BEDAŞ'tan geldi. BEDAŞ aynı zamanda planlı bakım çalışmalarının ve kesintilerin yaşanacağı bölgeleri de ilçe ilçe duyurdu. Son dakika İstanbul Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 5 Nisan 2023 elektrik kesintisi yaşanan ilçeler...
"İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Küçükçekmece'de yaşanan elektrik kesintisi arama motorlarında hız kazandı. Küçükçekmece dışında Beşiktaş, Sarıyer, Sultangazi, Silivri, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve bir çok ilçede planlı kesintilerin haricinde arıza kaynaklı kesintiler meydana geldi. Peki, 5 Nisan 2023 elektrikler ne zaman gelecek? İşte, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!
BEDAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
BEDAŞ bugün İstanbul genelinde meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kesintiler hakkında bilgilendirme yapıyor.
Bedaş'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"İstanbul genelinde iletim kaynaklı enerji kesintisi yaşanmış olup, yaklaşık 1 saat içerisinde arızanın giderilmesi öngörülmektedir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz."
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
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