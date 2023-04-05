İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Nisan BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama! Küçükçekmece, Beşiktaş, Sarıyer...

BEDAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

BEDAŞ bugün İstanbul genelinde meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kesintiler hakkında bilgilendirme yapıyor.

Bedaş'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"İstanbul genelinde iletim kaynaklı enerji kesintisi yaşanmış olup, yaklaşık 1 saat içerisinde arızanın giderilmesi öngörülmektedir.



Anlayışınız için teşekkür ederiz."

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA