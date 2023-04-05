Sultanahmet Camii'nde son durum! Çalışmalar hızlandı | İşte ibadete yeniden açılacağı tarih
Dünyanın en ünlü camilerinden biri olan ve İstanbul’un simge yapılarından Sultanahmet Camii’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. 6 yıldır onarım çalışmaları süren cami, 17 gün sonra Ramazan Bayramı’nda yeniden ibadete açılacak. Açılıştan önceki hazırlıkları devam eden caminin son durumu drone ile havadan görüntülendi.
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı. 17 gün sonra yeniden açılacağı haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından duyurulan cami, Ramazan Bayramı namazında cemaat ile buluşacak.
Yeniden açılmasına sayılı günler kala drone ile görüntülenen caminin minarelerindeki iskelelerin tamamen söküldüğü görüldü. Caminin iç ve dış avlularında restorasyon çalışmalarının devam ettiği gözlenirken, güney cephesinde ise halen iskeleler ve brandalar bulunuyor. 43 metre yükseklikte bulunan ana kubbe üzerindeki dev alem ise altın rengi ile görenleri kendine hayran bıraktırdı. 21 Nisan günü Ramazan Bayram'ı namazında yeniden açılacağı açıklanan caminin hazırlıkları hızlandırıldı.
'MAVİ CAMİ' OLARAK TANINIYOR
Dünyanın en ünlü camilerinden birisi olan Sultanahmet Camii'de mavi renkli İznik çinilerinin kullanılmış olması esere ayrı bir güzellik katıyor. Kullanılan mavi yoğunlukta çiniler nedeniyle dünyada 'Mavi Camii' olarak da biliniyor. Cami içerisindeki kubbelerin süslemeleri Osmanlı kültürünün en güzel örnekleri olarak bugün de varlıklarını korumaya devam ediyor.
Ayasofya'nın karşısına oturtulmuş olan Sultan Ahmed Camii, 17. yüzyılda, Mimar Sinan'ın yapı anlayışı içinde inşa edilmiş bir eserdir. Mimar Sinan 1588 yılında öldüğü zaman, Osmanlı klasik mimarisinin tüm eserlerini vermiş ve kendi mimari ekolünü devam ettirecek mimarları da yetiştirmişti.
Sultan Ahmed Camii, Sultan I. Ahmed tarafından yaptırılmıştır. Caminin en önemli özelliklerinden biri de minare sayısıdır. Dört tanesinde üçer iki tanesinde ise ikişer şerefeli altı minaresi vardır.
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