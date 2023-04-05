Sultanahmet Camii’nde son durum! Çalışmalar hızlandı | İşte ibadete yeniden açılacağı tarih

'MAVİ CAMİ' OLARAK TANINIYOR

Dünyanın en ünlü camilerinden birisi olan Sultanahmet Camii'de mavi renkli İznik çinilerinin kullanılmış olması esere ayrı bir güzellik katıyor. Kullanılan mavi yoğunlukta çiniler nedeniyle dünyada 'Mavi Camii' olarak da biliniyor. Cami içerisindeki kubbelerin süslemeleri Osmanlı kültürünün en güzel örnekleri olarak bugün de varlıklarını korumaya devam ediyor.