2023 Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Dilek, dua, ritüeller...

"Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır?" sorusu baharın gelişiyle birlikte araştırılıyor. Hıdırellez'in nasıl kutlandığı ve neler yapıldığı merak konusu oluyor. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan olan Hıdırellez dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülüyor. İşte, Hıdırellez hakkında tüm detaylar...